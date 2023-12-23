Пластический хирург Иван Володченков прокомментировал изменения во внешности известной ведущей, блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой. По словам специалиста, блогер сделала корректирующие процедуры.

Хируг подчеркнул, что Анастасия Ивлеева сделала отопластику. Эта пластическая операция на ушных раковинах. Володченков подчеркнул, что судя по ранним фотографиям блогерши, ее уши были несимметричными. На более свежих снимках этого недостатка уже не видно.

Кроме того, специалист отметил, что Ивлеева решила удалить комки Биша. Сейчас у нее ярко очерчены скулы и минимум мягких тканей в области щек.

«Косметологи хорошо постарались с филлерами в той же самой скуловой зоне, в зоне подбородка и в латеральных углах нижней челюсти — создали “треугольник молодости”, который подчеркивает нижнюю челюсть», – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева организовала «Почти голую» вечеринку, которая вызвала шквал критики в Сети. Многие представители общественности назвали то мероприятие «пропагандой ЛГБТ» и «пиром во время чумы».