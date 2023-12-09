Выдающийся кардиохирург, президент «Лиги здоровья нации», президент НИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и академик РАН Лео Бокерия в беседе с журналистом «РГ» рассказал о пользе ежедневных прогулок для профилактики широкого спектра заболеваний.

Пять лет назад знаменитый хирург придумал и воплотил в жизнь общероссийский чемпионат по фоновой ходьбе «Человек идущий». 12 декабря состоится церемония награждения победителей мероприятия 2023 года. По словам Бокерии, он хотел заставить простых россиян полюбить физическую активность, поэтому идея была реализована в игровой форме с соревновательным аспектом.

«Практически все исследователи пришли к заключению, что эффективное или критически значимое для качества здоровья количество шагов в день варьируется от восьми до 12 тысяч. В ряде исследований было показано, что положительный эффект может усиливаться при увеличении активности до 12 тысяч шагов в день и дальше не растёт. Так что 10 тысяч шагов – не только красивая рекламная цифра, но и вполне обоснованная мера оптимального уровня ежедневной физической активности для снижения рисков смертности по целому ряду заболеваний», – ответил кардиохирург на вопрос журналиста о разрекламированном тренде в 10 тысяч шагов в день.

По словам Бокерии, ежедневная ходьба снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20-30%, является хорошей профилактикой возникновения инсультов, болезней почек, диабета, ожирения, деменции и даже некоторых видов онкологии.