США не хотят ни поддерживать Киев, ни идти на переговоры с Россией. Они выбирают третий вариант, который вряд ли обрадует Европу, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на словацкое издание Hlavný dennik.

Авторы публикации отмечают, что продолжение конфликта, спровоцированного Вашингтоном, его уже не устраивает. В США начинают понимать, что если противостояние пойдет в том же духе, Украина просто превратится в часть России.

Именно поэтому Соединенные Штаты и НАТО сейчас проводят множество мероприятий, призванных втянуть в украинский конфликт Европу. Для Вашингтона такой вариант вполне приемлем, так как сами они останутся в стороне. И потом смогут продолжать властвовать над миром, что и является главной целью.

Именно поэтому авторы статьи предлагают ЕС задуматься о переговорах с Россией в обход США. Это единственный способ остановить конфликт на Украине до того момента, пока он не распространился на весь европейский континент.