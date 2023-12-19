Известный российский комик, актер и шоумен Гарик Харламов прокомментировал новость о смерти танцора и актера Дмитрия Красилова на своей страничке в социальной сети.

«Умер Пухляш. Совсем недавно пересекались с Димой на съемках. Очень рано. Всего 29. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом», – написал шоумен.

К своему посту с соболезнования родным и близким актера Гарик Харламов прикрепил небольшой отрывок в черно-белых тонах из видеоклипа группы Little Big, снятого для композиции Uno, в котором танцует Дмитрий Красилов.

После оглушительного успеха клипа на песню Uno Дмитрий Красилов стал известным и востребованным шоуменом и актером. Он успел сняться в эпизодических ролях в таких популярных сериалах, как «Дылды», «Толя робот» и «Ивановы-Ивановы».

Родился актер в 1994 году в Алтайском крае. Красилов начал увлекаться танцами еще с восьми лет, а профессию решил выбрать актера, закончив Алтайский институт культуры.