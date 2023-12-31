Заочный конфликт между телеведущей Ларисой Гузеевой и музыкальным критиком Сергеем Соседовым продолжается. На этот раз артистка раскритиковала участника жюри шоу «Суперстар!» за низкую оценку Алексею Гоману, вылетевшему в 7-выпуске программы.

Предыстория такова: Гоман не вынес критики Соседова и высказал все, что думает о его талантах. В ответ Сергей заявил о чрезмерно раздутой самооценке певца, победившего в каком-то году с неизвестной песней на неизвестном конкурсе.

Гузеева высказала мнение о непрофессионализме Соседова на своей странице в социальной сети. Она отметила, что Алексей Гоман талантлив и чудесен, а вот поставивший ему низкую оценку критик – просто больной человек.