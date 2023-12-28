Высказывания главы ГУР Украины Кирилла Буданова о планах по вторжению ВСУ в Крым летом 2023 года делались исключительно в рамках информационной борьбы. Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Андрей Юсов.

Он объяснил, что такие заявления являются частью боевых действий, но на информационном фронте.

Ранее по украинским СМИ разлетелось видео с подготовкой ВСУ якобы к нападению на полуостров и пафосным анонсом: «Скоро на всех берегах Крыма. Ждите». Депутат Госдумы Михаил Шеремет напомнил, что Киев делает подобные заявления с 2014 года, но они хоть и выглядят красочно, но совершенно неубедительны.

Юсов также отметил, что «украинцы в 2023 году все же побывали в Крыму». Скорее всего, он имел в виду эпизод с провалившейся попыткой высадки на Тарханкут, в результате которой единственный выживший военнослужащий ВСУ был взят в плен.