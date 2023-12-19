Группа Little Big отреагировала на смерть танцора и шоумена Дмитрия Красилова (Пухляш). Участники музыкального коллектива высказали соболезнования родным и близким артиста.

«Не стало Дмитрия Красилова. Нашего друга и танцора. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Дима, ты навсегда останешься в нашей памяти», – написали они.

Красилов умер в своей квартире от сердечной недостаточности. Его смерть шокировала многих поклонников и известных артистов. Сейчас слова соболезнований пишут такие звезды как Филипп Киркоров, Прохор Шаляпин, Гарик Харламов, Лолита Милявская и многие другие.

Пухляш стал знаменитым после клипа группы Little Big на песню Uno. Он сумел привлечь внимание не только российских, но и зарубежных поклонников. За день до своей смерти артист был в кинотеатре «Октябрь» в Москве на премьере, много танцевал и шутил.