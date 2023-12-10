В Татищевском районе Саратовской области на перегоне Татищево – Кологривовка загорелся головной вагон пригородного электропоезда, передает РИА Новости. Пострадавших в результате происшествия нет.

Все пассажиры были оперативно переведены в отцепленные вагоны электрички Анисовка-Лопуховка, тушением пожара занимались пожарные расчеты из Татищево. Также на место прибыл пожарный поезд станции Аткарск.

Пассажиров доставили до мест назначения на пригородном поезде Примыкание – Аткарск, его маршрут продлили до станции Лопуховка.

Из-за инцидента в пути задержался поезд №6552 Аткарск – Лысые Горы. Пассажиров, которые оказались вынуждены ждать его дольше установленного времени, разместили в комнатах отдыха на станции Аткарск и обеспечили горячим чаем и водой.