Канадский портал The Globe and Mail рассказал, что Киев планирует мощную информационную кампанию против западных СМИ. Украинские власти заявляют, что средства массовой информации из других стран дискредитируют руководство страны.

Целью публикаций, которые якобы критикуют киевский режим, является раскол в украинском обществе. Изначально руководство Украины приветствовало западные масс-медиа, которые транслировали исключительно точку зрения Киева. Но после сплошных провалов ВСУ оптимизм стремительной угасает.

Теперь, заявляют в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, западные СМИ намереваются запустить серию публикаций, дискредитирующих украинские власти. Это неизбежно приведет к появлению еще большего количества инакомыслящих и расколет общество. Именно Центр собирается разрабатывать меры противодействия таким масс-медиа.