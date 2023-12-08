До Соединенных Штатов должно дойти, что уничтожить Россию им не удастся. Причем это совершенно не зависит от конфликта на Украине, который сейчас всеми силами пытается затянуть американский президент Джо Байден, уверены китайские эксперты.

В публикации в издании Global Times, перевод которой представлен агентством ТАСС, они пишут, что Байден начал изображать панику и все же заставить конгрессменов выделить новый бюджет для военной помощи Украине.

Он делает это осознанно, так как понимает – его позиции на грядущих выборах в США напрямую зависят от исхода конфликта. Ведь если Вашингтон откажет Киеву в помощи, вслед за ним это сделает и Европа. Поэтому результат боевых действий на Украине станет ясен.

Эксперты отмечают, что Байден будет давить на сенаторов и скорее всего добьется своего. Для США Украина является стратегическим инструментом, который они вряд ли оставят на произвол судьбы.