В интервью Radio NV глава СНБО Украины Алексей Данилов взорвался, когда ведущий спросил его о причинах провала планов контрнаступления ВСУ, передает РИА Новости.

Украинский политик заявил, что планы могут быть на заводе или на фабрике, а также у тех «кто собирает лайки».

«Война есть война. Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану. (…) В жизни такого не бывает», — заявил Данилов.

При этом глава СНБО признал, что боевые действия развиваются чрезвычайно сложно для Украины. ВС РФ существенно превосходит противника по множеству параметров, что осложняет задачу для ВСУ.

Ранее Данилов также заявил, что на Западе уже началась медийная кампания о поражении Киева.