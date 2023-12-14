Народный артист России Владимир Гусев, занимавший должность художественного руководителя и главного дирижера Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, ушел из жизни в возрасте 83 лет. Соответствующий некролог был опубликован на страничке Новосибирской филармонии в социальной сети «ВКонтакте».
«На 84-м году жизни скончался художественный руководитель и главный дирижер Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России, профессор Владимир Поликарпович Гусев. Владимир Поликарпович работал в Русском академическом оркестре больше 50 лет и больше 45 лет возглавлял его в качестве главного дирижера и художественного руководителя», – сообщается в некрологе.
Руководство филармонии сообщает, что церемония прощания с Владимиром Поликарповичем Гусевым состоится 17 декабря 2023 года в Государственном концертном зале имени А.М. Каца с 11:00 до 12:30.
«Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона. Коллектив Новосибирской филармонии глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования его родным и близким Владимира Поликарповича, всему коллективу Русского академического оркестра. Светлая память!», – резюмировали в некрологе.