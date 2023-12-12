НАТО нужно отправить в архив устаревшие учебники по ведению боевых действий, заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. Также он признал, что огромные надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление ВСУ, не оправдались.

Ситуацию в зоне проведения специальной военной операции он назвал чрезвычайно сложной для ВСУ. Также Данилов отметил, что «методички» Североатлантического альянса, по которым украинская армия пыталась проводить контрнаступления, не работают.

Одной из ошибок украинских властей Данилов назвал чрезмерный оптимизм. Также он выразил надежду, что Запад не оставит Украину и продолжит предоставлять хоть какое-то финансирование. Нынешняя же задержка с поставками вооружений и техники пока еще не переросла в трагедию.