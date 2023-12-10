В Германии работает только пятая часть украинских беженцев. Остальные живут на пособия, поэтому необходимо либо уменьшать их, либо совсем отменять, считает руководитель Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц.

Он привел статистику, согласно которой в Дании работают 78 процентов беженцев, в Польше – 65%, а в Голландии – каждый второй украинец. В Германии, где открыто 700 тысяч вакансий, ситуация складывается совсем иначе, передает ТАСС.

По словам Мерца, все дело в законодательстве ФРГ. Именно из-за него не признаются дипломы беженцев и неадекватно оценивается их квалификация. Поэтому вместо того, чтобы привлечь украинцев к работе, им платят весьма немалые пособия.

При этом на вопрос журналиста, выступает ли он за отмену пособий, Мерц заявил, что просто хочет, чтобы украинские беженцы активнее выходили на работу.