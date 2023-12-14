Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подвел итоги 6-часовой атаки дронов-камикадзе «Герань» на Одесскую область. Он заявил об 11 пострадавших.

В результате работы системы противовоздушной обороны Украины, которая пыталась сбивать дроны, повреждено 11 частных и два многоквартирных дома, два автомобиля полностью сгорели, передает слова Клименко портал РБК. Также отмечается, что трое пострадавших – это дети.

Также дроны атаковали Херсон, где украинская ПВО тоже отличилась. Обломками повреждены бизнес-центр и многоквартирный дом, о пострадавших информации нет.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что удары наносятся исключительно по военной, промышленной и энергетической инфраструктуре Украины. Впрочем, украинские военные и даже президент Владимир Зеленский не скрывают, что попадания по жилым домам и гражданским объектам являются результатом работы ПВО.