Глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев, который выступает за проукраинский курс страны, заявил о тяжелых сражениях, а также совершенно случайно раскрыл секретную информацию о потерях ВСУ в зоне специальной военной операции, передает “Российская газета”

Он отметил, что постоянно следит за происходящим и точно знает о потерях тысячи военнослужащих в день одной из сторон. Ведущие национального телевидения, которые брали интервью у Тагарева, не стали задавать ему уточняющих вопросов, однако и так все ясно. Болгарский министр тесно сотрудничает с украинским Генштабом, поэтому может иметь точную информацию только о потерях ВСУ.

Его заявление уже прокомментировало информационное агентство PIK, вспомнившее известную поговорку «Язык мой – враг мой».

Кроме того, Тагарев заявил, что Киеву нужны западные истребители, так как без них ВСУ не смогут провести новое контрнаступление.