Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале печальную весть – замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко, пострадавший в результате взрыва автомобиля, скончался от полученных травм. Гладков отметил, что медики боролись за его жизнь, однако он все равно скончался в ночь на 16 декабря.

Губернатор принес соболезнование близким Бородаенко, отметив, что окажет всю необходимую помощь.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего… Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренне соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно, – сказал глава региона», – написал Гладков.

Напомним, 13 декабря автомобиль, в котором находился Игорь Бородаенко подорвался на мине неподалеку от хутора Высокий Краснояружского района. Кроме Бородаенко ранения получили еще два человека – глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев. Оба пострадавших находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.