Певица Алла Пугачева обладает еще одним талантом, о котором знали только близкие ей люди, рассказал «Аргументам и Фактам» ранее сотрудничавший с Примадонной гитарист Александр Левшин. Он пояснил, что артистка хорошо рисует, но никогда не заостряла на этой своей способности внимание поклонников.

Он отметил, что именно Пугачева рисовала обложку для своего альбома «Гулливер». Также многие поклонники должны помнить и оформление других альбомов.

Певица успела создать немало картин и рисунков, которых вполне хватило бы для проведения отдельной выставки.

Левшин также сообщил журналистам о выступлениях Пугачевой и ее команды в Чернобыле после катастрофы. Тогда еще никто не осознавал масштабов аварии и ее последствий, поэтому многие артисты подорвали там свое здоровье.

Кроме того, музыканты видели много ужасного в дни после аварии.

«Например, мы приехали в Припять. Город оказался пустым. Открытые окна, белье на улицах, а никого вокруг… Как будто сцена из триллера. И самое трагичное: многие, кто был на том концерте, не вернулись домой», – сообщил гитарист.

Александр Левшин работал с Аллой Пугачевой с 1980 по 2010 годы. Сейчас музыканту 70 лет.