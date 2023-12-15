14 декабря буквально через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К. Ситуация повторилась трижды и только с третьего раза самолеты выпустили ракеты «Кинжал», поразившие цели в украинской столице.

Один из прилетов зафиксирован рядом с киевским аэропортом Жуляны, о поражении других целей информации пока нет. Но можно не сомневаться, что это важные военные объекты, сведения о которых Киев будет скрывать до последнего.

Гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал» используются крайне редко. Ранее они поразили подземный склад с боеприпасами ВСУ под Ивано-Франковском, а также бункер НАТО и зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве.