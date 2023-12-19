Чемпионка Олимпийских игр Алина Кабаева выложила в социальные сети фото из Китая. Она отправилась туда в академию, в которой тренируются ее воспитанницы.

На фото 40-летняя спортсменка запечатлена с ранее неизвестным мужчиной. Подписчики тут же отреагировали на снимок, отметив, что гимнастка выглядит великолепно, как и всегда.

Поклонники написали, что у Кабаевой рядом с неизвестным очень счастливый вид. Однако есть ли между ними какие-либо отношения, сказать сложно.

Кабаева не делится с подписчиками деталями своей личной жизни. В 2002 году стало известно об отношениях спортсменки с Давидом Муселиани. По слухам, дело даже шло к свадьбе, однако она так и не состоялась. В 2006 Алина разорвала отношения с Давидом.