Уже на протяжении декабря украинская армия начнет ощущать на себе влияние провального контрнаступления и неудачной внешней политики, уверен Герой России Александр Никишин.

Он пояснил, что моральный дух боевиков ВСУ снизился до минимума, у них не хватает техники, вооружений и боеприпасов, чтобы создать устойчивую оборону и тем самым выполнить главную задачу.

«Качество подготовки командиров не отвечает требованиям, потому что учили их каким-то методикам советского образца, а в последнее время заставляют перейти на натовские стандарты, что в их голове создает брешь. Естественно, не только провальный контрнаступ оказывает моральное давление, но и на международной арене проблемы, особенно среди тех стран, которые обещали им поддержку», – рассказал Никишин.

Он отметил также, что уже сейчас ежедневно бегут с поля боя до 100 украинских военнослужащих. Одновременно с этим российская армия перехватила инициативу и получает все больше новой техники и вооружений.

Никишин также отметил, что День героев Отечества, который отмечается 9 декабря, является весьма важным праздником. Он дает возможность помнить о подвигах старших поколений и правильно формировать историю государства.