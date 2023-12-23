Эволюция жизни на планете не может существовать без смены поколений, поэтому механизм старения является фундаментальной основой природы. Поэтому процесс замедления старения, по сути, является сломом природной программы. Об этом рассказал доктор биологических наук и академик РАН Сергей Лукьянов в ходе 3-го Международного конгресса «Управление старением».

«Мы рассматриваем старение как аутовоспалительное заболевание. С возрастом накапливается огромное количество поломок в организме. Нарушение идет и на уровне тканей, идет повреждение межклеточного матрикса, накапливается мочевая кислота, рениевая кислота, то есть те органические соединения, которые должны бы из нашего организма постоянно выводиться, а с возрастом из-за угасания выделительной функции, эти вещества накапливаются. Все это и является источником воспаления. Причем не классического, как реакции на инфекцию, а аутовоспаления, то есть собственные молекулы нашего тела вызывают воспалительные процессы», – заявил доктор биологических наук Алексей Москалев.

По его словам, недавно было проведено клиническое исследование, в рамках которого 43 добровольца должны были омолодиться путем изменения образа жизни. Две недели люди провели в пансионате, где ежедневно выполняли физические упражнения, дыхательную гимнастику и придерживались низкокалорийной диеты.