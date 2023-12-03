Украина находится в «критической ситуации», которая совсем скоро может заметно ухудшиться. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также он призвал готовиться к плохим новостям из Киева.

По словам Столтенберга, любой конфликт развивается в несколько этапов. Сейчас Киев находится на том из них, который вряд ли принесет хорошие новости.

«Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — цитирует генсека Североатлантического альянса РИА Новости.

Корреспонденты немецкого телеканала Das Erste поинтересовались, как в этой критической ситуации должны действовать ВС России, но ответа не получили. Столтенберг заявил, что любые решения должно принимать политическое и военное руководство Украины.