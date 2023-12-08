За минувшие сутки ВКС России сбросили не менее 40 авиабомб под Донецком. Авиация и артиллерия поддерживает наступление российский войск на Марьинку и Авдеевку, рассказал командующий группировки войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

Он заявил, что штурмы на Авдеевку и Марьинку накатываются один за другим, прикрытие пехоте обеспечивает бронетехника.

Российские ВС также наступают на населенный пункт Очеретино, расположенный к северо-западу от Авдеевки. Он является крупным железнодорожным узлом, активно используемым украинской армией, а также находится на пересечении дорог, по одной из которых осуществляется снабжение Авдеевского гарнизона.

Продолжаются бои и в Богдановке под Артемовском. Этот населенный пункт может стать ключом к Часову Яру, где находится один из центров управления ВСУ на Донбассе.