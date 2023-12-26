Актер Денис Рожков прославился своей ролью в сериале «Глухарь». Партнером по съемочной площадке был Максим Аверин. Роль Дениса Антошина принесла актеру достаточную популярность. После этого ему стало поступать большое количество предложений. О жизни и творчестве Рожкова рассказали авторы издания News.ru.

Кроме роли в сериале «Глухарь» Денис Рожков снимался в таких известных сериалах, как «Отдел», «Карпов», «Пятницкий», «Чужой район» и другие. Также он получил роли в картинах «Чужие крылья» и «Поцелуй в голову».

Во время гастролей с постановкой «Женихи» на Украине в 2016 году артист дал интервью «Кременчугской газете», во время которого подверг жесткой критике творчество студии «Квартал 95» под тогдашним руководством нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Сейчас снимают очень много плохих фильмов. „95-й квартал“ много такого наснимал. Я бы лично выпорол и Зеленского, и Светлану Ходченкову за этот „Новый служебный роман“», — заявил Рожков.

Сейчас актер задействован в съемках сериала «Условный мент». Первый сезон киноленты вышел еще в 2019 году. Сейчас в Санкт-Петербурге идут съемки пятого сезона.