На премьере фильма «Теща» исполнитель одной из главных ролей Гарик Харламов пообщался с корреспондентами «Пятого канала». Он рассказал, что в жизни у него всегда были хорошие отношения с мамами жен и раскрыл секрет, как этого добиться.

Гарик пояснил, что нужно сильно любить жену и тогда отношения с тещей тоже будут прекрасными.

Кроме того, Харламов отметил, что еще один секрет – молодая семья должна жить отдельно от тестя с тещей. Иначе проблемы в отношениях рано или поздно все равно появятся.

В фильме Гарик играет супруга героини актрисы Настасьи Самбурской, а в роли его тещи выступает Лариса Гузеева. Она всеми командует, но вот зятя Виктора подчинить своей воле никак не может.