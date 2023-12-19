Российский юморист Гарик Харламов прокомментировала в Телеграм-канале печальную новость – кончину артиста, известного под прозвищем Пухляш. Танцор Дмитрий Красилов скончался вечером 18 декабря. По словам очевидцев, ему стало плохо после возвращения со съемок. Когда Дмитрий не вышел на связь, то его директор Андрей Наконечный отправился к нему домой. Однако достучатся к коллеге он не смог, поэтому вызвал службу спасения.

Когда МЧС вскрыли дверь в квартиру, то было обнаружено тело 29-летнего танцора. По предварительным данным, он скончался в результате сердечного приступа. Однако точную причину смерти будет выяснять судебно-медицинская экспертиза.

«Умер “Пухляш”. Совсем недавно пересекались с Димой на съемках. Очень рано. Всего 29. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом», – написал Харламов в своем ТГ. Также он опубликовал небольшое видео.

Дмитрий Красилов стал знаменитым после участия в музыкальном видеоклипе проекта Little Big.