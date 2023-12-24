На встрече с поклонниками автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев отшутился в ответ на вопрос, является ли он прототипом Андрея Пальто из недавно завершившегося сериала.

Встреча проходила в Казани, а вопрос задала девушка, которой автор посоветовал искать отгадку в книжке. Поклонница поинтересовалась, на какой странице, на что автор порекомендовал ей устроить свидание с мужчиной, читавшим в зале «Слово пацана».

«На 30-й [странице], человек говорит. Можете [с ним] договориться, может, даже что-то романтическое между вами завяжется, с тем, у кого есть экземпляр книги, и он знает, что на 30-й странице написано. Как в «Приключениях Шурика», где герои читали одну книжку. Это ужасно романтично», – цитирует Гараева портал 116.ru.

Автор с первых серий фильма несколько раз намекал, что именно он является прототипом Пальто. В школе он был таким же отличником, интеллигентом и учился в музыкальной школе. Кроме того, он так же, как и Андрей, познакомился с представителем группировки – Гараева назначили «подтянуть» двоечника, что и стало началом дружбы с хулиганом.