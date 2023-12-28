Бывший игрок футбольного клуба «Реал» Хамес Родригес вспомнил период своей карьеры, когда он защищал цвета катарского «Эр-Райяна». Своими впечатлениями от обычаев арабской страны футболист поделился с порталом Globo.com.

Игрок из Колумбии вспомнил, что столкнулся с неожиданной для себя проблемой сразу же после первой тренировки в составе нового клуба. После чего ему пришлось более детально изучить местные традиции.

«Вы знаете, что после матчей и тренировок все принимают душ голыми, но товарищи по команде сказали мне: “Ты не можешь так делать”. Я был напуган», – рассказал Родригес.

По словам полузащитника, на этом неприятные для него сюрпризы не закончились. Второй раз он был неприятно удивлен, когда узнал о местной традиции кушать руками.

«Я попросил столовые приборы, мне сказали: “Нет, руками”, и я ответил: “Вы с ума сошли, я не буду есть руками”», – резюмировал футболист.

Напомним, что колумбийский игрок Хамес Родригес выступал за футбольный клуб «Эр-Райян» в период с 2021 по 2022 года. В настоящий момент футболист защищает цвета бразильского «Сан-Паулу».