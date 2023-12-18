Президент Украины Владимир Зеленский упрашивал США и Североатлантический альянс выделить финансирование для военной помощи ВСУ, однако вернулся в Киев с пустыми руками, пишет издание Financial Times.

Автор публикации Мартин Сандбу рассказал, что у Киева стремительно заканчиваются снаряды для артиллерии и средства противовоздушной обороны. Однако у США и Европы тоже наблюдается дефицит боеприпасов, что и послужило одной из причин отказа Зеленскому.

«Пока Вашингтон и Брюссель возятся, Киев горит», — цитирует Сандбу РИА Новости.

Вторая причина – это разочарование в Зеленском и контрнаступлении ВСУ, в которое были вложены весьма серьезные деньги. Запад возлагал большие надежды на эту операцию, но Киев ее провалил.

Несмотря на это, Зеленский все же пытался выпросить новые пакеты помощи. Кое-что он получил, но на веселое Рождество Киеву рассчитывать точно не приходится. Выделенные США 200 миллионов долларов – это капля в море.