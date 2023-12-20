Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США так и не смогли преодолеть противоречия по вопросу помощи Украине. Поэтому его согласование перенесено на январь, пишет издание Financial Times со ссылкой на лидера демократов Чака Шумера.

Он отметил, что и демократы, и республиканцы понимают – для принятия законопроекта потребуется еще немало потрудиться. Он должен защищать как Соединенные Штаты и их интересы, так и западные ценности за пределами страны. Поэтому торопиться с ним не стоит.

Теперь перед Сенатом поставлена задача решить вопрос военной помощи Киеву до конца января 2024 года.

Киев из-за замедления поставок военной помощи оказался в патовой ситуации на передовой. Россия же, которая наращивает объемы производства вооружений и вводит в бой новые виды оружия, на триумфальной ноте входит в новый, 2024 год.