Рязанский террорист, завербованный украинскими спецслужбами, отметился не только подрывом железной дороги. Помимо этого, он пытался атаковать военный аэродром «Дягилево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Взрыв на железнодорожном полотне произошел 11 ноября. Тогда 19 вагонов сошли с рельсов, а еще 15 опрокинулись. Организатором этой акции оказался завербованный Украиной террорист.

Он был задержан ФСБ и на допросе сознался, что 20 июля 2023 года устроил налет беспилотных аппаратов на аэродром в Дягилево.

По приказу куратора из Главного управления разведки при Генштабе Украины диверсант прикрепил к дронам взрывные устройства и отправил их на аэродром, рассказали в ФСБ.