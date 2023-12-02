Резкое похолодание на Украине спровоцировало затишье на фронте. Обе стороны готовятся к обороне, однако ВС РФ при этом еще и штурмуют несколько основных направлений, пишет РИА Новости.

Киев на фоне всего этого замер в ожидании ракетных ударов ВС РФ. Совсем недавно об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он пояснил, что Россия накопила более 900 крылатых и баллистических ракет, причем все они скорее всего будут использованы для ударов по энергетической инфраструктуре.

На данный момент, заявил Игнат, уже уничтожено множество объектов, которые так или иначе использовались украинской армией. Новые удары приведут к значительному ухудшению ситуации, поэтому населению нужно подготовиться к тяжелой зиме.