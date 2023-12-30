Американское издание Foreign Policy сообщило, что Запад и Киев уже несколько месяцев ждали мощнейшего ракетного удара по Украине. 29 декабря ВС РФ реализовали этот «кошмарный сценарий», после которого Киев начал сомневаться в своей способности удержать территории.

По словам авторов публикации, перевод которой представлен РИА Новости, украинские власти задумались о том, что без поддержки Запада и на фоне повышенной активности ВС РФ они вряд ли смогут долго удерживать территории.

Депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что за каждый километр приходится платить тысячами жизней боевиков ВСУ. Однако РФ имеет возможности и ресурсы для нанесения еще более мощных ударов, из-за чего Киев может потерять еще больше подконтрольных ему земель.