Украинская ПВО ничего не может противопоставить российским дальним бомбардировщикам Ту-22М3. Об этом обозреватель Дэвид Экс написал в издании Forbes.

В своей публикации, перевод которой представлен РИА Новости, он отметил, что у Киева имеются зенитно-ракетные комплексы, способные теоретически «дотянуться» до российских бомбардировщиков. Речь идет о ЗРК С-200 – советских системах ПВО, дальность которых составляет более 320 километров.

Однако есть одна проблема – ракеты Х-22, которые используют Ту-22М3, бьют по целям с дистанции более 800 км.

Кроме того, на Украине вряд ли сохранились нормально действующие комплексы С-200. Но даже если бы они были в нужном количестве, потребовалось бы выдвигать их практически на границу Украины, далеко от населенных пунктов, по которым наносится удары. Также Ту-22М3 должен подлететь на достаточно расстояние, однако у бомбардировщиков нет в этом никакой необходимости.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что с начала конфликта ВС РФ выпустили по объектам на Украине 300 ракет Х-22. При этом ни одна из них не была перехвачена ПВО.