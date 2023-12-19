Украинская армия не способна что-либо противопоставить российским планирующим бомбам. Они летят точно в цель и остаются при этом неуязвимыми для ПВО, рассказал в издании Forbes военный обозреватель Дэвид Экс.

Он процитировал одного из боевиков, назвавшего фугасные авиабомбы с УМПК одним из самых страшных видов оружия ВС РФ. Крылатые боезаряды со спутниковым наведением преодолевают расстояние в 25 миль (чуть более 40 километров) и успешно уничтожают любые цели.

Благодаря модулю планирования самолетам больше не надо входить в зону действия украинской ПВО. Именно эти бомбы позволили России гораздо более активно задействовать авиацию для ударов по скоплениям личного состава и техники противника, по его опорным пунктам и мощным укрепрайонам.