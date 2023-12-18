Комедийный фильм «Тёща» режиссера Аскара Узабаева в минувший уик-энд собрал 75,4 миллиона рублей и остался лидером российского проката. Первое место он занимает третью неделю подряд.

Главной героиней фильма является начальница ЖЭКа Ольга Николаевна (Лариса Гузеева), которая привыкла всеми командовать. Однако она сталкивается с сопротивлением зятя, роль которого исполнил Гарик Харламов. Также в фильме задействованы Настасья Самбурская, Марк Богатырев и другие актеры.

На втором месте по итогам выходных оказался фильм «Ёлки 10» с Борисом Щербаковым, Галиной Польских, Филиппом Киркоровым, Еленой Валюшкиной. Он собрал 74,2 миллиона рублей.

Третье место с результатом в 72,9 млн заняла комедия «Манюня: новогодние приключения» режиссера Армана Марутяна.