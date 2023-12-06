На XI народной премии «Звезды дорожного радио» певцу Филиппу Киркорову преподнесли оригинальный подарок. Человек невысокого роста, внезапно прорвавшийся за кулисы, вручил артисту коробку с куклой Аллы Пугачевой.

«Слушайте, а как вы так похоже делаете? И ручки, как у нее, и лицо, и даже ножки. Теперь у меня будет две Аллы! Недавно на ярмарке прикупил ее портрет», – цитирует Киркорова «Комсомольская правда».

Также певец отошел с создателем куклы в сторону и попросил по возможности сделать такие же похожие образы Элвиса Пресли, Мадонны и Майкла Джексона.

Ранее Киркоров в интервью журналистам назвал Аллу Пугачеву легендой российского шоу-бизнеса, но при этом отметил, что лет 5 с ней не общался.