Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что съемки комедийного фильма «Елки 10» дались ему непросто. В картине он сыграл роль самого себя. Поп-король российской сцены отметил, что сложность съемочного процесса заключалась в том, что события в фильме разворачиваются зимой, а съемки проходили летом.

Киркоров подчеркнул, что ему приходилось носить зимнюю одежду в ужасную жару. И работать в таких условиях оказалось очень сложно.

«Это было в 40-градусную жару. Мы одели тулупы, мы играли этот холод. Надеемся, согреем вас этим замечательным фильмом, который создан с такой любовью», – рассказал певец.

В восьмой части франшизы «Елок» Филипп Киркоров сыграл роль охранника. В юбилейном, 10-м выпуске комедии артисту выпала честь сыграть самого себя.

Новогодняя комедия «Елки 10» выйдет в широкий прокат 7 декабря 2023 года. По традиции, зрители увидят в фильме несколько новелл. Масштабная премьера картины прошла 1 декабря в Москве. Киркоров рассказал, что записал саундтрек к фильму под названием «Летите, летите».