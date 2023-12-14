Популярный российский певец Филипп Киркоров давно не общался с журналистами в грубой форме. Однако в ходе мероприятия, организованного блогером и певицей Margo, журналистка попыталась задать вопрос Киркорову касательно пластической операции, но была послана. Соответствующее видео с моментом разговора певца и журналистки было опубликовано авторами Телеграм-канала Super.ru.

На опубликованных кадрах можно услышать, как журналистка просит российского певца Филипа Киркорова развеять слухи об очередной пластической операции на лице, которую якобы перенес артист. Однако в ответ прозвучала фраза: «Все, иди в жопу». После чего певец развернулся и ушел, прервав свое общение с журналистами.

Однако на сцене певец выступил на позитиве и даже исполнил новую версию своей композиции. Филип Киркоров спел знакомую всем песню «Единственная моя» с полностью переписанным куплетом. В остальном творческий вечер прошел на позитивных эмоциях.