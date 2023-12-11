Обладательница золотой и серебряной медалей Олимпийских игр Наталья Бестемьянова прокомментировала первый выход на лед Романа Костомарова после тяжелой болезни. Она назвала фигуриста героем и примером мужества для всех, передает РИА Новости.

11 декабря Костомаров выложил в Сеть видеозапись, на которой он выходит на лед на коньках. Это произошло впервые после заболевания, которое повлекло за собой ампутацию стоп на обеих ногах.

«Все мы ожидали, что первое, что он захочет сделать, – это выйти на лед. Конечно, он герой. Впереди долгий путь, но он пройдет его семимильными шагами. Пожелаю ему здоровья, чтобы Роман делал это не в ущерб себе. Аккуратно!», – заявила Бестемьянова.

Роман Костомаров 10 января оказался в больнице с пневмонией. Позже выяснилось, что у него начался некроз, поэтому врачи были вынуждены провести целый ряд ампутаций верхних и нижних конечностей. После выхода из больницы фигурист практически сразу приступил к тренировкам и добился своего.