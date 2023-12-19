Фигуристка Александра Трусова вместе с подругами Марией Левушкиной и Софьей Самоделкиной записали новый трек «Я не кукла», рассказал портал Sports.ru.

Это уже вторая композиция спортсменки. Первую, которая называется «Два крыла», Трусова представила к своему 19-летию в июне 2023 года. На эту песню был снять видеоклип.

Александра Трусова взяла серебряную медаль Олимпиады-2022 в Пекине, уступив Анне Щербаковой. При этом она выполнила пять четверных прыжков, установив тем самым мировой рекорд.

В прошлом году Трусова получила золотую медаль чемпионата России после дисквалификации Камилы Валиевой. В ноябре 2022 года она также заняла второе место на Гран-При России, проводимом в Самаре. Чемпионаты РФ 2022-2023 и 2023-2024 фигуристка решила пропустить.