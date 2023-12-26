Вторая часть фантастического фильма «Аквамен: Потерянное царство» дебютировала в кинотеатрах США на рождественские праздники. Однако в первые дни кассовые сборы составили всего 4,5 миллиона долларов, по сравнению с 9 миллионами после премьеры первой части блокбастера, вышедшей в прокат в 2018 году.

Эксперты прогнозируют, что кассовые сборы второй части фильма про супергероев на домашнем кинорынке в США составят примерно 37-43 миллиона долларов. Данная сумма меньше показателей не только первой части картины, но даже провального фильма «Марвелы» производства конкурирующей с DC киностудии Marvel Studios, которая смогла набрать всего 46,1 миллиона долларов.

Во второй части картины главную роль Артура Карри (Аквамен) сыграл популярный актер Джейсон Момоа. Сводного брата Аквамена по имени Орма сыграл актер Патрик Уилсон. Роль королевы Атлантиды Меры досталась известной голливудской актрисе Эмбер Херд.