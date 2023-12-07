Группа европейских ученых по изучению океана выявила у берегов Мавритании несколько источников крупной утечки метана, который поднимается со дна Атлантического океана из запасов вечной мерзлоты. Данная информация была опубликована пресс-службой британского Университета Ньюкасла.

Профессор Центра океанических исследований Гельмгольца в Киле (ФРГ) Кристиан Берндт отметил: «Это очень важное открытие. В прошлом мы фокусировались лишь на залежах метановых гидратов на мелководьях, так как считали, что только эта часть отложений реагирует на вариации климата. Собранные нами данные показывают, что это не так, в результате чего в ближайшее время может быть высвобождено значительно больше метана, чем считалось ранее».

Открытие европейских океанологов свидетельствует от том, что на планете Земля расположено значительно большее количество нестабильных морских залежей, чем считалось учеными ранее. При этом их разрушение может уже в ближайшем будущем ускорить процессы связанные с глобальным потеплением на планете.