Эстония намеревается разыскивать на своей территории украинских беженцев призывного возраста и выдавать их Украине, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс. Он отметил, что для этого потребуется только официальный запрос из Киева.

В настоящий момент такого запроса нет. Но если Украине понадобится, МВД Эстонии будет находить и отправлять на родину военнообязанных украинцев.

«В целом мы знаем, чем они занимаются и где проживают. Большинство ходят на работу, имеют место жительство в Эстонии», — отметил глава МВД.

Действующее законодательство запрещает Таллинну выдавать граждан других стран, если их на родине не разыскивают за совершение преступления. Но Ляэнеметс заявил, что выдача будет осуществляться на основании двухстороннего соглашения, которое Эстония намеревается заключить с Украиной в ближайшее время.