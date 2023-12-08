Российский эпидемиолог Вадим Покровский опроверг утверждение австралийских ученых, что между заболеванием шизофренией и контактом с кошками есть взаимосвязь. Напомним, что специалисты университета Квинсленда считают виновником возникновения шизофрении паразита – токсоплазму, переносящегося кошками. Он может попасть в тело человека из-за укуса.

По словам австралийских ученых, попадая в центральную нервную систему, данный паразит воздействует на нейротрансмиттеры в головном мозгу. А это приводит к изменению личности, симптомам психического расстройства, в том числе и шизофрении.

Эпидемиолог Покровский отметил, что очень скептически отнесится к исследованию австралийских коллег. Он подчеркнул, что велика вероятность совпадения. К тому же, по его словам, люди с шизофренией, питают слабость к кошкам, поэтому часто заводят их в качестве домашнего питомца. Поэтому в данном случае, люди, имеющие психические отклонения стремятся общаться с котами, в результате чего заражаются токсоплазмозом.