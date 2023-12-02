Сбежавший из России актер театра и кино Анатолий Белый* (настоящая фамилия – Вайсман) в одном из своих последних интервью признался, что не хочет возвращаться на родину из-за страха постоянно встречаться с людьми, которые подвергли его острой критики за антироссийскую позицию.

«Не планирую возвращаться. Я не смогу вернуться к людям, которые сейчас плюют мне вдогонку, говорят, что им стало хорошо и свободно без меня. Идя по улице, выступая в театре, я буду думать, что передо мной сидят кто? Те, кто вчера брызгал слюной и желчью. Я не хочу… Не хочу возвращаться туда, как бы это ни было горько. Это очень больно, но нет», – заявил актер.

В настоящий момент Анатолий Белый проживает в Израиле вместе со своей семьей, периодически выступая с моноспектаклями и принимая участия в театральных постановках в других странах. Недавно была сорвана постановка с его участием, которая должна была состояться в Париже.

«Да, мы, уехавшие, посмевшие выразить свою позицию, мы под двойным прицелом. Малейшая ошибка, промах нам не прощаются, все раздувается до размеров желчного пузыря. Да, спектакля „Я здесь“ завтра в Париже не будет. Да, бывают промахи и ошибки, никто из прокатчиков не застрахован ни от чего, бывают форс-мажоры и так далее. Мы сегодня на сайте напишем о переносе спектакля в Париже на весну. Но они этого не хотят видеть», – резюмировал актер.

* – внесен Минюстом России в реестр иноагентов.