Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью Би-Би-Си заявила, что ее стране необходима помощь. Она отметила, что супругу тяжело видеть, как на Западе угасает желание поддерживать Киев.

Зеленская заявила, что муж на протяжении нескольких месяцев подряд делает все возможное, чтобы добиться продолжения поставок. Без них Украине якобы грозит смертельная опасность.

Запад уменьшает поставки Украине, так как обнаружил существенное снижение запасов оружия и техники на своих складах. Кроме того, Киев провалил контрнаступление, что фактически обрушило рейтинг доверия к Зеленскому в США и других странах мира.

Еще один фактор – это начавшееся 7 октября противостояние между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание всего мира от Украины. Эксперты в Соединенных Штатах считают, что без дополнительной военной помощи Зеленскому останется только одно – переговоры с Россией.