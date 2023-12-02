Супруга президента Украины Владимира Зеленского не хотела бы, что ее муж стал президентом Украины еще на один или на два срока, передает РИА Новости.

«Наверное, мы будем должны придумать что-то новое», – заявила Зеленская, отвечая на вопросы слушателей подкаста The Economist.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народ страны считает небезопасным проведение выборов до завершения конфликта. Он отметил, что сейчас подобные мероприятия неактуальны и призвал закрыть эту тему.

Между тем, в телеграм-канале «Политика страны» сообщается, что Зеленский уступает по рейтингу доверия главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Также усиливаются противоречия между политическим и военным руководством. Нет единства по отказу от выборов до отмены военного положения и в Верховной раде.