В очередном выпуске программы «Прямой эфир» разгорелся скандал между актрисами Людмилой Поргиной и Еленой Прокловой.

Выпуск был посвящен ныне покойному актеру Александру Абдулову. Одной из гостей оказалась Лариса Штейнман, которая была любовницей знаменитого артиста. Она заявила, что намерена уйти в монастырь.

Поргина обратила внимание на наряд Штейнман – гостья пришла в студию в красном платье, демонстрирующем открытые ноги. Тут и вмешалась Елена Проклова, попытавшаяся успокоить коллегу.

В ответ Поргина заявила, что она прожила со своим супругом 50 лет, поэтому Прокловой ее не понять. В ответ Елена намекнула, что многое знает о похождениях Караченцова.